Banche, i limiti dell’impianto normativo che accomunano Usa ed Europa

La nuova crisi bancaria mette in luce i limiti dell’impianto normativo e delle regole non solo negli Usa, ma anche nella Ue. Qui il sistema bancario ha dimostrato di essere molto più resiliente, non soltanto per la stretta regolatoria degli ultimi anni che ha continuato ad aumentare requisiti patrimoniali, ma soprattutto per la presenza di una vigilanza costantemente attenta ai segnali di allarme. In questa fase si sta rivelando cruciale l’attenzione più che sui buffer patrimoniali, sulla liquidità...