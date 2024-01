Banche in luce a Piazza Affari, per Mps Giorgetti vede un riassetto nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il settore bancario corre anche all'inizio del nuovo anno, dopo un 2023 particolarmente brillante che ha sfruttato i rialzi dei tassi di interesse e che in Borsa ha visto il sottoindice Stoxx600 salire di oltre il 20% e il Ftse Italia Banche, che raccoglie le quotate di Piazza Affari, del 42% circa. Il comparto degli istituti di credito è, insieme all'auto, tra i più vivaci della prima sessione del 2024 con molti titoli che segnano le performance migliori dei rispettivi listini: a Milano salgono Banca Mps, Banca Pop Er e Unicredit. A Parigi Societe Gen guida il CAC 40, a Madrid gli incrementi vicini al 3% di Sabadell, Bankinter e Bbva trainano l'IBEX 35.

«In previsione del 2024 le prospettive restano, a nostro giudizio, positive per il settore bancario europeo - sottolinea Niall Gallagher, Investment Director di GAM, nell'outlook 2024 sull'azionario europeo - I prezzi delle azioni sul mercato non riflettono la sostenibilità dell’aumento degli utili/Roe a fronte del ritorno a tassi di interesse positivi. A nostro giudizio, il ritorno ai tassi di interesse estremi del periodo 2008-2021, il minimo in diversi secoli secondo la Bank of England, appare altamente improbabile, eppure è quanto viene scontato nei prezzi azionari. Finché i tassi di interesse resteranno oltre il 2%, le banche potranno continuare a registrare un Roe interessante, ben oltre le stime conservative sul costo del capitale. Eppure, la maggior parte del settore scambia ancora a un valore inferiore a quello contabile, nonostante il rendimento del patrimonio netto tangibile sia tra il 12% e il 20% per la maggior parte dei titoli».

Loading...

Per quanto riguarda le società italiane, su Mps resta l'appeal legato alla privatizzazione dell'istituto e al riassetto che potrebbe avvenire nel corso dell'anno. Parlando a Il Sole 24 Ore il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che la banca senese «è molto più ambita» con riferimento a potenziali gruppi interessati e ha espresso la convinzione che «nel 2024 possa concretizzarsi una soluzione in grado di ridefinire il sistema bancario in un'ottica policentrica». Per quest'anno gli analisti di Intermonte scommettono principalmente su Intesa Sanpaolo e su Banca Mediolanum tra i titoli finanziari grazie alla doppia spinta che continuerà ad arrivare da margine di interesse e commissioni.