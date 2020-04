Banche, maxi accantonamenti sui crediti a rischio per Hsbc e Santander di Andrea Franceschi

La crisi rischia di comportare un pesante aumento delle insolvenze sui crediti e un aumento dei crediti deteriorati (o non performing loans) nei bilanci degli istituti di credito. Il timore si fa sempre più concreto dopo i conti di Hsbc e Santander, rispettivamente prima e terza banca in Europa, che hanno annunciato forti accantonamenti sui crediti a rischio.

La banca britannica, molto esposta sui mercati asiatici, ha fatto registrare un calo del 57% degli utili trimestrali che si sono attestati a 1,79 miliardi di dollari e un -48% degli utili pre-tasse che si sono attestati a 3,2 miliardi di dollari. I conti risentono del crollo delle quotazioni del greggio di marzo e di accantonamenti sui crediti a rischio per 3 miliardi di dollari (+417%) dovuti soprattutto ad esposizioni corporate a Singapore.

Numeri ancora più alti in termini di accantonamenti sui crediti a rischio sono stati annunciati da Banco Santander che, nel primo trimestre, ha messo da parte 3,9 miliardi di euro per coprirsi dal rischio di possibili insolvenze. Di questi 1,6 miliardi sono crediti a rischio direttamente correlati alla pandemia. La banca spagnola, che ha passato gli ultimi 10 anni a ripulire i bilanci dalle esposizioni deteriorate eredità dello scoppio della bolla immobiliare, rischia di trovarsi nuovamente a fare i conti con problemi di qualità degli attivi.

Hsbc e Santander non sono ovviamente dei casi isolati. Settimana scorsa Unicredit, altro istituto che per anni ha dovuto fare i conti con grossi problemi di non performing loans, ha annunciato di voler accantonare 900 milioni sui crediti a rischio. Il colosso bancario Credit Suisse da parte sua ha accantonato un miliardo mentre Deutsche Bank, che pure ha annunciato conti migliori delle attese, è stata costretta a mettere da parte 500 milioni di euro (l’accantonamento più alto da sei anni).

Anche se la Bce, in qualità di autorità di vigilanza, ha deciso di sospendere i requisiti patrimoniali per aiutare gli istituti a fare i conti con gli effetti della recessione dal Coronavirus il comparto resta sotto pressione in quanto settore ciclico per eccellenza. Non c’è da stupirsi quindi se da inizio anno il paniere Stoxx Europe Banks abbia registrato una perdita del 40% che vale più del doppio di quanto perso in media dal mercato azionario europeo.