Banche, meno denaro e commissioni più elevate per chi inquina l’ambiente

Dirottare i capitali verso iniziative a basse emissioni di carbonio e colpire al tempo stesso le imprese che inquinano l’ambiente applicando loro commissioni più elevate. È con simili azioni che le banche europee, e anche quelle italiane, ritengono di poter offrire il proprio contributo per contrastare il cambiamento climatico: una lotta che passa necessariamente attraverso il miglioramento dell’ informativa finanziaria riguardante un tema che ormai non più ignorabile e soprattutto da un accordo a livello regolamentare su metriche e misure standard da adottare per la stessa valutazione del rischio ambientale.

La penalizzazione per le attività non sostenibili

La consapevolezza degli istituti di credito sulle principali sfide da affrontare per raggiungere gli obiettivi sulla sostenibilità e la priorità data alle questioni legate al clima all’interno delle loro attività emerge in pieno da un’indagine condotta da Dla Piper fra 700 senior banker europei, 150 dei quali italiani. Quasi quattro su cinque degli intervistati dallo studio legale (88%) concordano sul fatto che distogliere i flussi finanziari dalle imprese e le attività meno sostenibili sia un metodo efficace per contrastare il cambiamento climatico.

La quota sale addirittura al 92% quando si parla di colpire queste aziende con sanzioni, commissioni o con altre rilevanti misure di carattere economico: interventi che vengono ritenuti il modo migliore per gestire i clienti il cui profilo di rischio ambientale genera un’esposizione significativa per la stessa banca.

Il ruolo dell’informazione

Un’informativa corretta assume un ruolo fondamentale all’interno del processo e il 90% dei banchieri pensa che un progresso significativo nella rendicontazione dei rischi ambientali da parte degli istituti finanziari avrebbe notevole impatto sugli sforzi globali per ridurre i cambiamenti climatici. Nel dettaglio, oltre un terzo degli intervistati indica che la qualità dei dati disponibili (36%), l’affidabilità dei dati provenienti da terzi (36%) e l’accessibilità ai dati dei clienti (34%) rappresentano i maggiori ostacoli.

In Italia la questione riveste un ruolo ancora più importante perché il tessuto industriale è costituito da Pmi che hanno più necessità di finanziamenti per affrontare la transizione ecologica

Anche per questo le banche stanno pianificando nel 2022 investimenti in tale ambito nell’86% dei casi, con le italiane a sfoderare un dato superiore alla media (91%) e non del tutto inatteso. «Nel nostro Paese - ammette Luciano Morello, partner di Dla Piper e responsabile del dipartimento Finance, Projects & Restructuring in Italia - la questione riveste un ruolo ancora più importante proprio perché il tessuto industriale è costituito da piccole e medie imprese, che più delle altre hanno necessità di finanziamenti per essere in grado di affrontare la transizione ecologica».