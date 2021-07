Banche, moratorie in discesa. Solo il 5% diventa sofferenza

2' di lettura

È ancora presto per dire quale sarà per i conti delle banche l’impatto finale delle moratorie sui prestiti concessi a imprese e privati per arginare la crisi indotta dalla pandemia. Ma dai dati finora disponibili arrivano segnali rassicuranti: la temuta esplosione dei nuovi Npl, che ancora a ottobre il capo della Vigilanza Bce Andrea Enria stimava fino a 1,3 trilioni in Europa nello scenario peggiore, non ci sarà.

I crediti in sofferenza sono ovviamente destinati ad aumentare rispetto ai livelli pre...