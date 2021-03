Banche, dalle nuove accuse di riciclaggio Abn Amro rischia sanzione da un miliardo Salto di qualità nelle indagini sulla banca olandese: i vertici sapevano delle pratiche illecite ma non le hanno fermate. Gli analisti di Citi stimano multe di un miliardo. Il titolo crolla in Borsa del 4%. di Alessandro Graziani

Nuovo crollo in Borsa (-4%) per le azioni della banca olandese Abn Amro dopo l'allargamento delle indagini delle Autorità che accusano la banca di riciclaggio di denaro. Sulla base delle ipotesi di accusa rilanciate dal giornale olandese De Teleegraph, che cita il rapporto annuale della banca depositato la scorsa settimana, Abn Amro sarebbe accusata non solo di omessi controlli sull'antiriciclaggio ma di un vero e proprio atteggiamento «colpevole».

Un salto di accusa rispetto agli elementi finora ...