Banche: parte l’operazione indennizzi per 200mila risparmiatori

Parte l'operazione indennizzi attraverso il Fondo Risparmiatori con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Il Mef comunica di aver attivato il portale per la presentazione delle istanze da parte dei risparmiatori. Su fondoindennizzorisparmiatori@consap.it, sarà possibile registrarsi, compilare la domanda, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente entro 6 mesi da oggi.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per circa 200mila risparmiatori si apre la possibilità di accedere al Fondo da 1,5 miliardi istituito dall'ultima legge di Bilancio destinato a chi è stato danneggiato dalle banche messe in liquidazione dal 16 novembre 2015 al 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.