Banche, perché il mercato punta sui bond e sta lontano dalle azioni?

Il settore bancario è sicuramente uno dei comparti che in questi anni ha più faticato a fare profitti. La trasformazione digitale ha messo sotto pressione i ricavi; la politica dei tassi negativi Bce ha compresso pesantemente i margini di guadagno. Come se tutto ciò non bastasse la regolamentazione introdotta dopo la crisi (prima con gli accordi di Basilea e poi con la direttiva comunitaria Brrd che ha introdotto il “bail-in”) ha costretto gli istituti ad accantonare sempre più risorse a copertura degli attivi a rischio e spesso, come accaduto in particolare in Italia, a mettere in atto ripetuti aumenti di capitale.

Se per gli azionisti tutto ciò si è tradotto in deprezzamenti consistenti del valore delle azioni e in una politica di dividendi sempre meno generosa per i creditori le cose sono andate diversamente. «Il rafforzamento patrimoniale degli istituti li penalizza sul fronte della redditività e questo finisce per riflettersi negativamente sul prezzo delle azioni. Ma dal punto di vista di un creditore la maggiore solidità degli istituti rappresenta una garanzia in più sulla loro solvibilità» spiega Antonio Ruggeri gestore di SYZ Asset Management specializzato in obbligazionario europeo corporate e subordinato.

Per questo, a fronte della debolezza delle azioni, i bond bancari, in particolare quelli a maggior grado di rischio, hanno fatto registrare una performance decisamente migliore. I bond subordinati delle banche europee che ricadono nella categoria dei cosiddetti “contingent convertible” (coco-bonds in gergo) dal 2014 ad oggi hanno messo a segno un ritorno di investimento del 73,7 per cento. Numeri che si confrontano con una performance decisamente più magra dell’indice azionario che, anche tenendo conto dei dividendi, ha perso oltre il 16% nello stesso arco temporale.

REDDITIVITÀ E INDICI PATRIMONIALI RoE medio delle banche europee e coefficiente patrimoniale CET1. (Fonte: Banca Albertini Syz)

I bond bancari convertibili sono una sorta di via di mezzo tra il capitale e il debito. Sebbene più tutelati rispetto agli azionisti i sottoscrittori di questi titoli godono di minori garanzie rispetto a chi detiene bond senior. Questa loro maggiore rischiosità viene in genere remunerata con cedole più generose. Una caratteristica, quest’ultima, che li ha resi particolarmente gettonati in questi mesi sul mercato obbligazionario denominato in euro caratterizzato dalla crescente presenza di titoli a rendimenti negativi. Soprattutto (ma non solo) tra i governativi.

«I subordinati bancari denominati in euro rendono in media il 4% - spiega Paul Gurzal, gestore obbligazionario di La Française AM - e ciò li rende particolarmente interessanti per un investitore obbligazionario che, in questa fase, fatica a trovare rendimenti». Rispetto ad altri titoli ad alto rischio come ad esempio i bond corporate ad alto rendimento (high yield) i “coco” bancari hanno due vantaggi in più secondo il gestore: