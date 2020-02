Banche, perchè i paperoni di Ubs puntano sul «povero» ceo digital di Ing

È di ieri invece la notizia dell’uscita anticipata del ceo Sergio Ermotti (ex Merrill Lynch ed ex UniCredit) che sembrava dovesse lasciare nel 2020 dopo nove anni al vertice. Per la grande banca svizzera, tuttora ben redditizia ma con una struttura di costi ancora elevata secondo gli analisti, si tratta di una svolta non del tutto inattesa.

Ma a destare sorpresa è soprattutto la nomina a nuovo ceo del banchiere Ralph Hamers, che a breve lascerà la guida dell’olandese Ing per diventare entro fine anno il nuovo ceo di Ubs. Due gli elementi che, a detta degli investitori, hanno sorpreso il mercato. Il primo: il board di Ubs ha preferito un manager esterno al gruppo, ignorando le varie professionalità presenti tra i top manager e creando non pochi malumori nella struttura.

Secondo: il nuovo ceo non proviene, come sempre stato finora, da una delle due tradizionali attività di Ubs che punta su gestioni di patrimoni e investment banking. Il mercato non esclude ulteriori scvossonoi al vertice di Ubs, anche se per ora resta l'incertezza. «Non è chiaro se Ermotti alla fine diventerà il nuovo presidente - è il commento degli analisti di Barclays - crediamo che l’attuale chiarman Weber finirà il suo mandato che scade nel 2022».

Per tutti gli investitori, la scelta dell’olandese Hamers è stata una sorpresa. «Il ceo di Ing ha una buona reputazione sul mercato ma non ha esperienza nella guida di una investment globale o in un whealt manager - commentano da Barclays - anche se può essere visto come un leader nell’innovazione digitale».

Valutazioni analoghe arrivano anche dagli analisti di Citi che, evidenziando le capacità di sviluppo digitale del banchiere che origina da Ing Direct, aggiungono una notazione sui motivi dell’abbandono della casa madre olandese. «Secondo le nostre ricerche, la remunerazione di Hamers in Ing era tra le più basse tra quelle dei suoi competitor europei - è il commento di Citi, che cita le recenti normative olandesi sulle retribuzioni dei manager - mentre andando a Ubs, se riceverà lo stesso stipendio di Ermotti, diventerebbe uno dei ceo bancari più pagati in Europa».