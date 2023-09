Banche, i piani di buy back valgono il 15% degli scambi giornalieri in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 15% degli scambi giornalieri sulle azioni delle maggiori banche europee quotate in Borsa proviene dagli acquisti che le stesse banche stanno effettuando nell'ambito dei piani di buy back in corso. Piani che, complessivamente, ammontano a 14,7 miliardi di euro. Nel dettaglio delle singole banche, l'effetto buy back si fa sentire sugli scambi giornalieri in particolare sulle azioni dell'inglese Barclays, con gli acquisti della banca che rappresentano oltre il 25% delle transazioni quotidiane, e ...