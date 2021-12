Banche più attente a Npl e fondamentali per aiutare la ripresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dall’angolo visuale dei professionisti, è facile prevedere che i nuovi finanziamenti, attivati a copertura delle perdite intervenute nella fase emergenziale e non per finanziare nuovi investimenti, unitamente alla naturale incertezza generata dalla crisi pandemica, renderanno incerte e meno attendibili le valutazioni prospettiche sulla sostenibilità del debito e incerte e meno verificabili le ipotesi sottostanti ai piani previsionali delle imprese.

Prima deduzione: se le misure governative e gli interventi di erogazione del credito delle banche sono stati volti ad acquistare tempo (ancorché non certo a buon mercato visto l’incremento esponenziale del debito pubblico), superata la fase emergenziale si dovrà andare ben oltre e ciò richiede una innovativa revisione dei tradizionali criteri di valutazione del rischio. Con una terminologia vezzeggiativa (al solo e confessato scopo di attrarre la curiosità del lettore!) mi appello all’esigenza di una valutazione del merito creditizio “valorosa” che dia la più ampia considerazione dunque ai valori non espressi direttamente dai dati contabili e neppure extra contabili, bensì dall’analisi (fondamentale) delle determinanti della capacità di reddito, delle prospettive di crescita e dei profili di rischio dell’impresa. Ma “valoroso” indica anche coraggio, provate capacità, efficacia, tre qualità che dovranno permeare l’auspicata revisione innovativa dell’operato bancario.

Verosimilmente, rebus sic stantibus, con gli attuali criteri di valutazione delle imprese, dei loro piani industriali, dei loro piani di ristrutturazione e, in definitiva, del loro rischio di credito non si potrebbe che aspettarsi un razionamento del credito che a sua volta rallenterebbe le prospettive di ripresa (secondo stime della Banca d’Italia 2020, la riduzione del Pil di un punto percentuale comporta un aumento dei crediti deteriorati verso le imprese pari allo 0,2% del totale dei prestiti in bonis), alimentando, dunque un circolo vizioso.

Seconda deduzione: se alte giacenze di crediti deteriorati limitassero la capacità di erogazione del credito delle banche, la prospettiva, da molti paventata, di un incremento dei crediti deteriorati, o Npl, nel medio periodo chiuderebbe ogni discussione circa la capacità del sistema bancario di sostenere la ripresa.

Ma è inconfutabile che le imprese in difficoltà non siano identificabili negli Npl, perché questi ultimi, come noto, includono tanto i prestiti a imprese di acclarata insolvenza, quanto i prestiti a imprese ancora operanti, che possono, se correttamente gestite, tornare in bonis. Dalle evidenze disponibili presso la Banca d’Italia, è invero noto che una parte maggioritaria degli Npl concessi a imprese in difficoltà torna in bonis dopo qualche tempo, segno che una parte non trascurabile delle aziende possiede valori sottostanti le evidenze contabili (e dunque “valorosi”).