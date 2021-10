Banche, più poteri a Eba e Bce. Stretta nella vigilanza Fintech

Ascolta la versione audio dell'articolo

La proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea per recepire le regole sui requisiti patrimoniali per le banche di Basilea3+ va ben oltre i propositi dei regolatori internazionali. E diventa un’occasione per accrescere i poteri dei supervisori (Bce, Eba e banche centrali) in materia di verifica (e anche sanzione) dei requisiti dei manager delle banche e dei consiglieri di amministrazione e delle loro capacità di gestire gli istituti di credito.

Fintech e filiali estere

E ancora: come risposta allo scandalo WireCard...