Banche Popolari, cade il muro: anche le piccole cedono sul voto capitario

La pandemia abbatte un altro dei muri che fino a ieri sembravano insormontabili. Il mondo delle banche popolari cede sul principio inviolabile del voto capitario - ovvero per ogni azionista un solo voto a prescidere delle azioni possedute - e accetta l’apertura del capitale a soci esterni con la possibilità che possano assumere il controllo della governance. Una rivoluzione in arrivo, ovviamente per le banche popolari con attivi inferiori a 8 miliardi, perchè quelle sopra la soglia ormai sono diventate...