Banche popolari e rafforzamento del patrimonio

Va evidenziato innanzitutto che, trattandosi di norma pensata per società cooperative, è escluso per legge che i nuovi soci finanziatori possano acquisire il controllo della società, controllo che resta riservato ai soci cooperatori: la normativa vieta espressamente, infatti, che ai possessori di strumenti finanziari possa essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Sono in ogni caso demandati allo statuto sia la possibilità di emettere strumenti finanziari sia la facoltà di stabilirne, all’interno dei limiti sopra cennati, i diritti patrimoniali e amministrativi e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento, assicurare la computabilità delle azioni di finanziamento come capitale di qualità primaria, determinare le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni «calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori». L’emissione delle azioni di finanziamento rappresenta in ogni caso una modifica statutaria facoltativa, come espressamente indicato dalla Banca d’Italia nella propria Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

Il legislatore ha dunque lasciato all’autonomia statutaria la più ampia libertà, sia nel prevedere o meno le azioni di finanziamento, sia nella caratterizzazione dei loro contenuti: starà alle singole banche popolari, in coerenza con le specifiche caratteristiche di ciascuna, valutare se e come, attraverso l’autoregolamentazione statutaria, utilizzare al meglio le opzioni consentite dal vigente quadro giuridico-societario.

Segretario Generale Assopopolari