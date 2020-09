Banche, rally in Borsa: il mercato guarda al dossier fusioni I rumors sull’Agricole fanno volare Creval e BancoBpm, mentre gli analisti guardano alle mosse di UniCredit di Luca Davi

l mercato del credito bancario continua a essere in fermento. E così, benchè ad oggi non ci sia nulla di ufficiale sui tavoli dei principali istituti italiani, i titoli volano. Ieri a scattare sono stati in particolare Banco Bpm (+5,8%) e Creval (+11,6%), due titoli che scontano peraltro una sottovalutazione pesante rispetto al patrimonio netto. E che quindi diventano facilmente oggetto di attenzione da parte di investitori, convinti della futura creazione di valore. Ma nel giro degli acquisti in...