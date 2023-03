Banche in rialzo in un Ftse Mib fiacco, guida Mps nel giorno del cda

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un avvio incerto, hanno imboccato la strada del rialzo le azioni delle banche, beneficiando della prospettiva che saliranno ancora i tassi di interesse. Così Banco Bpm e Banca Pop Er sono arrivate a guadagnare circa un punto, facendo megio di Intesa Sanpaolo e Unicredit, comunque in territorio positivo. E' in controtendenza Mediobanca. Fuori dal paniere principale, Banca Mps mette a segno un aumento di oltre due punti, nel giorno in cui si riunisce il cda della banca. Secondo gli analisti il settore creditizio si confronta con una situazione ideale: una congiuntura in espansione e tassi di interesse in rialzo. I dati macro, infatti, testimoniamo che l’Europa dovrebbe scampare il rischio della recessione, come si temeva fino a qualche mese fa.

I principali istituti di credito dovrebbero così vedere aumentare i propri margini di interesse grazie alla prospettiva che il costo del denaro continuerà a salire, come indicato dai banchieri centrali. Già dai conti del 2022 è emersa l'evidente tendenza che i margini di interesse sono aumentati di misura e secondo gli analisti continueranno a migliorare nel corso del 2023, soprattutto nella prima metà dell’anno, quando le banche centrali continueranno a alzare i tassi.

Intanto, i riflettori sono puntati su Banca Mps, visto che si riunirà il cda per approvare i conti definitivi del 2022, anno in cui l’istituto ha rafforzato i propri fondamentali lanciando un aumento di capitale da circa 2,5 miliardi di euro. L’istituto aveva già approvato i numeri a livello preliminare, annunciando un rosso di 204,7 milioni di euro, rispetto all’utile di 309,5 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente, in conseguenza a oneri di ristrutturazione per 931,4 milioni di euro. Nel quarto trimestre del 2022 Rocca Salimbeni ha registrato un utile netto di 155,8 milioni di euro.