Banche, i ricavi in ripresa nel 2022

Nel 2020 la crisi covid-19 causerà un calo di fatturato tra il 5 e il 7%: per la redditività flessione superiore la 70%.

In queste settimane di emergenza e lockdown si è cercato spesso di comprendere similitudini e differenze rispetto all’ultima grande crisi economica-finanziaria, quella del 2007-2008. Vista dal mondo delle banche, l’attuale emergenza ha una differenza di fondo cruciale: «Se nel 2008 gli istituti di credito erano additati come il problema, in questa crisi possono invece giocare un ruolo determinante per la ripresa ed essere quindi percepite come la soluzione», osserva Mauro Macchi, Strategy&Consulting Lead di Accenture per l’Europa. «Siamo di fronte a un cambiamento che investe tutti gli aspetti dell’economia e che richiede al sistema creditizio una grande grande prova di leadership e responsabilità – aggiunge Macchi – oltre a un’accelerazione dei processi già in atto sul fronte della trasformazione digitale e della gestione della forza lavoro».

La pandemia e il successivo lockdown hanno imposto la ristrutturazione in poche settimane dell’operatività e dei servizi offerti, come accaduto in diversi settori produttivi, ma hanno anche portato rapidi cambiamenti nel comportamento dei clienti, che probabilmente rimarranno, almeno in parte, quando torneremo alla “nuova normalità”.

In tre mesi è accaduto quello che, in condizioni ordinarie, sarebbe accaduto in tre anni. Ma l’industria bancaria ha retto l’urto, sostiene Massimiliano Colangelo, Financial Services Lead di Accenture, intervenuto ieri alla prima edizione digitale della tradizionale Banking Conference organizzata dalla società: «A differenza del 2008, il comparto si è fatto trovare solido – afferma Colangelo – grazie ai processi di trasformazione attivati in questi anni, che hanno permesso alle banche di reagire all’emergenza con rapidità e flessibilità per garantire la continuità del servizio e del business». In due settimane quasi la totalità dei dipendenti operativi nel back-end è stata spostata in lavoro da remoto e la risposta dei lavoratori e dei clienti è stata positiva.

Se saranno in grado di rivedere il proprio modello operativo, «le banche potranno essere in questa emergenza il motore della ripresa e traghettare il sistema economico fuori dalla crisi», dice Colangelo.

La sfida non è facile: le proiezioni di Accenture basate su un’indagine tra le 12 principali banche italiane prevedono un quadro fortemente negativo per il 2020 sia nei ricavi (tra -5 e -7%), sia nell’utile netto (-50/60%). La ripresa dipenderà ovviamente dall’andamento dell’emergenza: nella migliore delle ipotesi (quella di un andamento a “V” della crisi) già nel 2022 potrebbe registrarsi una crescita del 4% dei ricavi e una riduzione del 15% nei costi. Più difficile calcolare la ripresa dei margini, spiega Colangelo, che ipotizza un andamento lievemente positivo, attorno al +0,5%.