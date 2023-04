Banche: riforma Ue per gestire le crisi degli istituti medi e piccoli, correntisti più tutelati

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione europea ha adottato una proposta per rafforzare l’attuale quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi con particolare attenzione alle banche di medie e piccole dimensioni, le cui crisi sono state gestite con soluzioni al di fuori del quadro di risoluzione.

La proposta di Bruxelles ruota attorno a questo principio: consentire alle autorità di organizzare l’uscita ordinata dal mercato per una banca in dissesto di qualsiasi dimensione e modello di business, con un’ampia gamma di strumenti. In particolare, facilitare l’uso di reti di sicurezza finanziate dall’industria per proteggere i depositanti nelle crisi bancarie (sistemi di garanzia dei depositi e fondi di risoluzione) trasferendoli da una banca in difficoltà a una sana. Ma il ricorso a tali reti di sicurezza deve essere solo un complemento della capacità interna di assorbimento delle perdite delle banche, che rimane la prima linea di difesa.

La copertura dei depositi (oggi al livello di centomila euro per depositante e per banca) sarebbe estesa agli enti pubblici come ospedali, scuole, Comuni, oltreché dal denaro depositato in alcuni tipi di fondi (società di investimento, istituzioni di pagamento e di moneta elettronica). La proposta include misure aggiuntive per armonizzare la protezione di saldi elevati temporanei su conti bancari superiori a 100 mila euro legati a specifici eventi della vita come eredità o indennità assicurative. Non ci sono soglie per determinare quali saranno le banche soggette a eventuale risoluzione con la riforma: deciderà caso per caso l'autorità di risoluzione.

I “sistemi di protezione istituzionale” riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi avranno tempi più lunghi per adeguare le misure preventive (fino a 6 anni): un accorgimento per convincere la Germania a sostenere la proposta. Inoltre viene garantito il riconoscimento delle “specificità nazionali per assicurare un'applicazione proporzionata” delle regole sugli schemi di garanzia dei depositi per cui i sistemi di protezione istituzionale potranno avere target più bassi.