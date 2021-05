Banche, saltano (per ora) gli incentivi alle fusioni

1' di lettura

Il Governo prende tempo sul consolidamento bancario. Secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, l’ultimo testo del Dl Sostegni Bis finito sul tavolo del Consiglio dei ministri non contiene tuttA la norma, circolata nelle settimane scorse, con la proroga e l’innalzamento degli incentivi fiscali.

Nel dettaglio, si concede alle banche interessate a operazioni straordinarie di convocare le assembee nel 2022, e dunque il limite del 31 dicembre 2021 vale solo più per i cda: entro fine anno, eventuali nozze dovranno passare l’esame dei board, che quindi avranno più tempo a disposizione rispetto a quanto previsto dalle norme in vigore.

Sull’ammontare degl incentivi, invece, nessun rilancio: il bonus resta ma è pari a quanto finora previsto. Secondo quanto risulta, però, la riforma sarebbe solo congelata e non accantonata. Dietro alla questione ci sono ragioni politiche, con alcune forze che sostengono la maggioranza - Lega in primis - piuttosto scettiche sul rimettere mano alla materia; ma a suggerire il rinvio ci sarebbe anche un quadro di mercato ancora poco chiaro: a seconda della formulazione assunta le nuove regole avranno impatti diversi sull’ecosistema bancario, con alcuni istituti come Mps, UniCredit e Bpm in mezzo al guado. Prima di decidere in che direzione andara, il Governo potrebbe attendere che i singoli capiazienda assumano posizioni più nette sul capitolo m&a.

Procedono, intanto, le trattative con l’Ue sulla necessaria autorizzazione visto che si tratta di aiuti di Stato, ma non si registrerebbero particolari irrigidimenti da Bruxelles.