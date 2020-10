Banche, solo il 4% delle quotate ha una ceo donna Sono solo 32 su 763 le donne amministratrici delegate di istituti bancari e il numero si restringe a 15 nelle banche con oltre un miliardo di asset di Monica D'Ascenzo

Sono più rare delle donne che hanno vinto un Nobel per la chimica. Le amministratrici delegate di banche quotate al mondo sono solo il 4% del totale (contro il 6% delle donne insignite del premio svedese). In questo novero, dal prossimo febbraio, entrerà Jane Fraser, nuova ceo di Citigroup. A fare i conti è stata S&P Global Market Intelligence, secondo la quale sono 32 le numero uno delle banche quotate in Borsa, su un totale di 763 ceo. Un gotha che si restringe a solo 15 membri (3,3%), se come ...