Banche sotto pressione con balzo spread e timori crisi Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banche sotto pressione a Piazza Affari, insieme allo spread, nel giorno chiave per capire il futuro del Governo guidato da Mario Draghi. L'incertezza che si aggiunge a un clima generale difficile in Europa, tra crisi energetica e i rischi di una recessione in arrivo, sta pesando al momento sull'azionario con il FTSE MIB che segna la performance più pesante in Europa, scendendo anche sotto quota 21.000 punti. La tensione c'è anche sull'obbligazionario, con lo spread BTp/Bund salito in avvio a 220 punti base (poi si è assestato a 218 punti) e i rendimenti del decennale italiano in crescita al 3,4%. Sull'azionario, a fare le spese della tensione politica sono le banche: Banca Pop Er, Banco Bpm, Unicredit, mentre Mediobanca limita le perdite.

Il M5S ha annunciato che non voterà la fiducia al Dl Aiuti, atteso in Senato e, di conseguenza, il presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà il Presidente della Repubblica per prendere atto che la maggioranza che lo aveva votato non esiste più. «Pur rimanendo possibile una soluzione politica che mantenga in carica il governo Draghi (più difficile a nostro avviso soluzioni alternative), cresce la possibilità di elezioni anticipate», dicono gli analisti di Equita. «Le conseguenze principali che vediamo a livello di mercato nel caso sono una risalita dello spread per l'incertezza politica (anche se ci aspettiamo un intervento mitigante da parte della Bce), un maggiore rischio di esecuzione dei piani del Pnrr (al raggiungimento dei milestones di fine 2022 l`Italia è attesa incassare 19 miliardi di fondi europei pari a 1% del Pil) anche per la possibile paralisi di alcune riforme (come il Dl concorrenza), un rischio di ritardi di alcuni dossier politicamente sensibili (come per esempio la rete unica, Rai Way/Ei Towers)», spiegano gli analisti. Rai Way in Borsa è in calo, così come Telecom Italia.