Banche, spunta l’ipotesi di un fondo per salvare le piccole in crisi

Un veicolo con una dotazione da 5-600 milioni di euro, cofinanziato dalle principali banche italiane e, in parte residuale, dallo Stato e destinato a intervenire in anticipo nel capitale di piccoli istituti in condizioni di fragilità: è questo, a quanto risulta a Il Sole 24 Ore, lo schema di a cui si sta lavorando a Roma in queste settimane per prevenire situazioni di rischio nel sistema delle banche minori.

