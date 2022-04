Banche, stop al taglio retroattivo sugli sconti per le perdite su crediti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il governo ci ripensa e decide di non costringere le banche a rivedere i bilanci 2021 appena chiusi. Ma continua a pretendere gli 1,04 miliardi che gli servono quest’anno per chiudere i conti del decreto energia di inizio marzo. Li pescherà sempre dagli istituti di credito, ma con una mossa che incide sui saldi del 2022. La novità arriva da un emendamento depositato dal ministero dell’Economia all’articolo 42 del decreto bollette (si tratta del Dl 17/2022) ora in discussione alle commissioni Ambiente...