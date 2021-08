Banche: superati gli esami, cedole e rating al sicuro

3' di lettura

Senza infamia, ma anche senza lode. Il mondo della banche italiane esce sostanzialmente indenne dai pur temuti stress test, che non sembrano mettere a rischio né l’atteso ritorno alla distribuzione dei dividendi in autunno, né i giudizi delle agenzie di rating. Le indicazioni diffuse la scorsa settimana da Eba e Bce evidenziano però anche qualche ombra dietro le innegabili luci, oltre al caso Monte dei Paschi, finita senza sorpresa in fondo alla classifica europea.

Una passo indietro rispetto al 2018

Presi nel complesso, i dati delle...