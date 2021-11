Banche, il taglio alla dote fiscale affossa le candidate alle nozze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel grande “gioco delle coppie” tra le banche italiane, dove ognuna sembra promessa in sposa a l’una o all’altra a seconda dei diversi casi, e delle convenienze dei soci, è venuta di colpo a mancare quella dote miliardaria che rendeva cifre alla mano alcuni di quei matrimoni di più sicuro interesse rispetto ad altri.

Dopo il passo indietro di UniCredit su Mps, qualcosa era nell’aria. Ma nei giorni scorsi Piazza affari, forse presa alla sprovvista, ha subito registrato la novità e bersagliato di vendite i due istituti che più degli altri sembravano pronti al grande passo: BancoBpm (-7,3%) e Bper (-6,4%), usciti storditi dalla seduta di venerdì. Banche che in questi mesi sono rimaste ferme in attesa, forse, delle mosse altrui, o dell’operazione poi sfumata tra UniCredit e Mps, e ora si ritrovano ad avere meno di due mesi per decidere il proprio destino.

E in una sorta di inaspettata rivincita delle piccole, a guadagnarci in Borsa sono state quelle di taglia small, come Carige (+0,9%), in attesa da tempo di un “cavaliere bianco” che per ora stenta a palesarsi, e Credem (+0,8%), mentre la Popolare di Sondrio (-1,9%) ha limitato i danni.

Incentivi con il tetto

Il motivo di questo piccolo sisma finanziario è nella mossa del governo Draghi che, a sorpresa, giovedì sera ha infilato nella Legge di bilancio dieci righe per dire che sì, come da tutti atteso, si allungano di altri sei mesi i termini per usufruire dei benefici fiscali in caso di fusioni tra istituti, fino a metà del 2022, ma stavolta l'assegno non potrà superare i 500 milioni di euro. È una cifra lontana dalle Dta (Deferred tax asset) miliardarie, in pancia alle diverse banche italiane di taglia medio-grande, che con le vecchie regole potevano trasformarsi in crediti d’imposta.

Un esempio? La possibile unione tra Banco Bpm e UniCredit, secondo le stime di Equita, valeva un beneficio fiscale di 2,7 miliardi. Per questo il taglio degli incentivi «riduce l’appeal speculativo sul consolidamento del settore». In realtà, lo si potrebbe ancora fare con i calcoli pre-Manovra ma solo in caso di ok dei rispettivi cda entro fine anno. Da qui la diffidenza del mercato e degli osservatori che adesso parlano di un «tetto inatteso» proprio ora che la partita sembrava entrare finalmente nel vivo.