Banche, i tassi negativi sono costati 23 miliardi. Pressing per lo sconto

LIQUIDITÀ IN ECCESSO E IL PESO DELLA SUPER-LIQUIDITÀ

TAGLIO DEI TASSI, COLPO PER LE BANCHE Effetto di un taglio dei tassi sui depositi Bce di 100 e 20 punti base sugli utili delle banche di ogni stato europeo. Dato in percentuale sugli utili 2019 stimati. (Fonte: Goldman Sachs)

EFFETTO MITIGATORE DEL “TIERING” Dati in percentuale sugli utili stimati. (Fonte: Goldman Sachs)

IMPATTO NETTO Dati in percentuale sugli utili stimati ipotizzando un taglio di 20 pb mitigato dal “Tiering”. (Fonte: Goldman Sachs)

Uno dei rischi da evitare da parte di Bce con l’applicazione del tiering, come evidenziato dagli analisti di Scope Ratings e Morgan Stanley, è di «non consentire alle banche di effettuare arbitraggi tra la liquidità parcheggiata in Bce e i finanziamenti a tasso agevolato ottenuti via Tltro». Tanto che qualche analista ipotizza che uno schema di tiering efficace per l’Eurozona potrebbe essere applicato solo sul saldo tra le due grandezze. In attesa che i meccanismi del ribasso dei tassi accompagnati da tiering vengano svelati giovedì prossimo da Bce, gli analisti del settore individuano all’unanimità quali banche avranno i maggiori impatti positivi. «Il maggiore beneficario sarà Deutsche Bank che, date le sue alte riserve di liquidità e i bassi livelli di redditività, vedrà aumentare l’eps (utile per azione) del 9% - spiegano da Goldman Sachs - mentre avranno benefici anche le tre banche francei Natixis, Credit Agricole e Bnp». Impatto modesto, invece, per le banche italiane e spagnole.

Le scelte di Bce arrivano in una fase delicata per le banche europee che, come evidenziano gli analisti di Ubs, si trovano alle prese con un calo epocale della redditività e, di conseguenza, delle valutazioni di Borsa (basti pensare che l’indice Eurostoxx banks è sotto di oltre il 20% rispetto al suo debutto nel 1986). Effetti post-crisi del 2008 e tassi negativi, in aggiunta ai maxi-investimenti da sostenere per il digital banking e al calo dei ricavi dovuti alla concorrenza del fintech, si sommano al fardello delle varie tipologie di nuove richieste regolatorie. «Le riforme di Basilea 3, secondo l’Eba, aumenteranno i requisiti di capitale del 24% - fanno notare da Ubs - e la stessa Eba, in un annuncio che ha poco attirato l’attenzione, ha raccommandato la Ue di optare per una piena implementazione delle nuove regole senza lasciare spazi interpretativi alla benevolenza dei regolatori locali». Regole che - ricordano da Ubs - vanno ad aggiungersi alla nuova guidance di Bce sulla copertura degli Npe (che dovranno scendere sotto al livello del 5%) e al calendar provisioning (con la svalutazione totalitaria degli Npl, discriminando tra garantiti e non).