Banche toniche, svetta Mps con attesa per verdetto su ex vertici e mosse Tesoro

Andamento positivo per i titoli bancari quotati a Piazza Affari dove spicca Banca Mps che si posiziona tra i migliori del listino milanese. Il titolo della banca senese, dopo il calo registrato all'indomani dell'annuncio del Mef di aver collocato sul mercato del 25% del capitale, ha messo a segno una serie di rialzi pari a +20%. Gli occhi degli investitori sono dunque puntati sulle prossime mosse del Tesoro che ha un anno di tempo per trovare un partner per la banca. L’operazione di vendita sul mercato con la discesa dell’azionista pubblico dal 64% al 39% del Monte dei Paschi dovrebbe, nelle intenzioni del Mef e dei suoi consulenti, rendere più facile l’operazione di aggregazione con un altro soggetto del credito.

Attesa per la sentenza su Viola e Profumo

Intanto l'11 dicembre si terrà l'udienza nel processo di secondo grado per falso in bilancio e aggiotaggio in relazione ai derivati Santorini e Alexandria in cui sono imputati l'ex presidente del Monte, Alessandro Profumo e l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola. Si tratta di una sentenza importante perché una assoluzione permetterebbe di ridurre i rischi legali presenti nel bilancio della banca e rilasciare riserve a beneficio del capitale. Secondo Mediobanca, in caso di sentenza favorevole, il rilascio minimo di accantonamenti per rischi legali sarebbe di 200 milioni di euro, «che potrebbe raggiungere fino a 550 milioni, se tutti i reclami extragiudiziali probabili dovessero essere riclassificati come possibili o remoti». Nel caso in cui ad essere riclassificato fosse solo il contenzioso giudiziario, il rilascio di riserve «potrebbe raggiungere i 360 milioni». In termini patrimoniali, l’impatto positivo sul Cet1 oscillerà tra lo 0,3% e lo 0,75%.

Tonico l'intero comparto a Milano

Sempre sul fronte bancario, seduta positiva per Mediobanca e Intesa Sanpaolo . Il 70% dei dipendenti della banca guidata da Carlo Messina ha richiesto l'abilitazione alla settimana corta e di questi, il 42% nel periodo marzo-settembre per un complessivo di 30.000 settimane. Timido rialzo anche per Unicredit: secondo Reuters, il cda starebbe lavorando per scegliere entro i primi di gennaio un nuovo candidato alla presidenza, mentre si prepara a rinnovare il mandato all'ad, Andrea Orcel, nella primavera del 2024. Tra i potenziali candidati alla successione di Pier Carlo Padoan ci sarebbe l'attuale capo della corporate governance e del comitato nomine di Unicredit, Lamberto Andreotti.