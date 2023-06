Banche, cala il sipario sul Credit Suisse: Ubs chiuderà l’acquisto lunedì

Ascolta la versione audio dell'articolo



Potrebbe chiudersi lunedì 12 giugno, prima data utile indicate da Ubs, l’acquisizione del Credit Suisse.

Lo suggerisce un messaggio dell’amministratore delegato di Credit Suisse, Ulrich Koerner, ai suoi dipendenti.

“Se lunedì porta a conclusione questo capitolo della nostra storia, è anche l’inizio di un nuovo ed emozionante futuro”, ha scritto Koerner, secondo cui “lunedì sarà un giorno storico per la nostra banca e un momento fondamentale per Ubs, la Svizzera e l’intera industria dei servizi finanziari”.

“Il closing legale di lunedì è il prossimo importante passo, mentre cerchiamo di darvi le risposte di cui avete bisogno al più presto”, ha detto Koerner ai dipendenti che aspettano ancora chiarezza sul proprio futuro.

Ubs è intervenuta a metà dello scorso marzo per salvare il Credit Suisse, travolto da una crisi di fiducia che stava trasformandosi in una fuga di clienti. Lo storico concorrente è stato acquistato per 3 miliardi di franchi e con ampie garanzie e sostegno finanziario da parte del governo e della banca centrale svizzera.