Banche Ue e tassi Bce: quanto scottano i 3.300 miliardi di bond nei bilanci

Il rimbalzo in Borsa delle banche dimostra quanto fosse esagerato il panico di lunedì. Quanto le caratteristiche della Silicon Valley Bank siano completamente diverse da quelle delle banche europee. Eppure il monito dell’istituto americano fallito non va lasciato cadere, perché dimostra come l’uscita da 15 anni di politiche monetarie ultra-espansive e di tassi a zero non sia affatto una passeggiata. Ammesso e non concesso che sia passata la bufera globale di SVB, ora bisogna interrogarsi - e le Autorità...