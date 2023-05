Banche Usa, così il popolo del retail sfrutta le opzioni per speculare sui titoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non è solo questione di hedge fund. O, almeno, non esclusivamente. Anche il popolo del retail vuole la sua fetta di torta nella speculazione sulle banche regionali statunitensi. La riprova? È offerta dal mondo delle opzioni. «Uno strumento -spiega Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim - tradizionalmente utilizzato, in particolare negli Stati Uniti, dai piccoli investitori». Dai trader cosiddetti fai-da-te che vogliono «sfruttare le prospettive d’incremento della volatilità»....