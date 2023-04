Banche Usa, il crack costa 2 miliardi al fondo pensione svedese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

C’è il più importante fondo pensione della Svezia, fra le vittime illustri del crack bancario statunitense. Si tratta di Alecta, che negli ultimi sei anni aveva accumulato partecipazioni fino a diventare uno dei maggiori azionisti di Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank. E che oggi si trova a fare i conti con un passivo di circa 2 miliardi di dollari di fatto non più recuperabile. È lo stesso fondo a ritenere il danno ormai certo, dichiarando che non prevede di recuperare parte...