Banche Usa, rimbalzo a metà. Nuovo allarme credit crunch

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’ottovolante sul quale sono salite le banche regionali americane nelle ultime settimane, non sembra per niente docile da domare. E anche ieri ha regalato una giornata ricca di colpi di scena sui mercati, focalizzati sull’indagine sui prestiti della Fed che ha confermato come le banche abbiano continuato a inasprire le dinamiche anche nel primo trimestre dell’anno, con segnali che sembrano un serio anticipo di credit crunch.

E dire che la giornata era iniziata all’insegna del rally, con le azioni ...