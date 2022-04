Banche Usa, il trimestre è nero per tutti: utili in caduta libera per i big

Ascolta la versione audio dell'articolo

Profitti in discesa nei bilanci del primo trimestre 2022 per le grandi banche americane, erosi dalle tensioni sui mercati, da frenate di collocamenti e fusioni, da rischi per l’economia e dal conflitto in Ucraina. Goldman Sachs ha riportato utili assottigliati del 42% e Citigroup, tra oneri da quasi due miliardi per la crisi geopolitica, del 46 per cento. Morgan Stanley ha dato conto di flessioni dell’11% e Wells Fargo del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche se spesso i conti...