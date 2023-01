Banche, utili doppi con i tassi: l’ultimo trimestre vale 3 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

In uno scenario ancora incerto, ma anche con non pochi motivi di ottimismo (come la revisione al rialzo della crescita da parte di Bankitalia), le banche italiane si apprestano a chiudere i conti del quarto trimestre con utili record, praticamente doppi rispetto allo scorso anno. Merito di un margine di interesse in forte crescita che compenserà commissioni deboli. Ma saranno soprattutto le mosse su buyback e politiche di remunerazione, quelle a cui faranno attenzione analisti e investitori in vista...