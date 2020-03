Banche, la Vigilanza concede più tempo per smaltire gli Npl Crediti garantiti fuori dalle regole sugli accantonamenti. Il ventaglio di misure si aggiunge al set dedicato alla protezione del capitale e annunciato lo scorso 12 marzo di Luca Davi

2' di lettura

La Vigilanza Bce, guidata da Andrea Enria, ha deciso di varare nuove misure per offrire alle banche europee elasticità sotto il profilo prudenziale, in particolare rispetto alla valutazione dei prestiti garantiti da misure di sostegno pubblico. E in linea con quanto annunciato lo scorso 12 marzo, apre la porta alla piena flessibilità per evitare che le regole possano evitare effetti prociclici eccessivi. Una mix di interventi che puntano a far sì che le banche continuino a svolgere il proprio ruolo di finanziamento a famiglie e imprese per superare lo shock economico generato dalla diffusione del Coronavirus.



L'idea di fondo è di sostenere tutte le iniziative utili a fornire soluzioni sostenibili ai debitori in difficoltà temporanea nel quadro dell'attuale epidemia. Da qua maggiore flessibilità rispetto al trattamento dei crediti deteriorati (Npl), in particolare per consentire alle banche di beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle autorità pubbliche.



Nel dettaglio, il Single supervisory mechanism, il braccio della Vigilanza bancaria della Bce, ha anzitutto annunciato la massima “flessibilità” rispetto alla classificazione dei debitori come “unlikely to pay” a fronte della concessione di garanzie pubbliche concesse nel contesto dell'emergenza Coronavirus. Il supervisore eserciterà inoltre “alcune flessibilità riguardo ai prestiti previsti dalla moratoria pubblica relativa a Covid-19”, come si legge in una nota.



In secondo luogo, i prestiti che diventano deteriorati e sono coperti da garanzie pubbliche beneficeranno di un trattamento prudenziale preferenziale in termini di aspettative di vigilanza in merito all'accantonamento per perdite.



Infine, la Vigilanza assicura la massima flessibilità nel discutere con le banche «l'attuazione delle strategie di riduzione degli Npl, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato». Un tema molto caro, questo, alle banche italiane che da tempo hanno piani programmati di rientro e smaltimento dello stock di crediti deteriorati generato nel corso degli ultimi anni.