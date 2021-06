Banche, in zona bianca e gialla torna l’accesso libero

2' di lettura

Con l’evolversi della campagna vaccinale e della pandemia, cambiano le condizioni per l’accesso in banca della clientela. Abi e i sindacati si sono incontrati per aggiornare le misure sulla salute e sicurezza dei quasi 290mila bancari che sono state definite all’inizio dell’emergenza sanitaria. E poi progressivamente aggiornate varie volte, nell’arco dell’ultimo anno, con l’evolversi della situazione sanitaria.

Zone bianche e gialle: torna l’accesso libero

Le parti hanno stabilito che nelle zone bianche e gialle si tornerà all’accesso libero. Questo significa che i clienti non dovranno più prendere appuntamento al telefono o via mail per andare nella propria filiale bancaria. Se nelle zone bianche e gialle non servirà più l’appuntamento, restano però invariate le indicazioni relative all’uso della mascherina, alla disinfezione delle mani attraverso i gel igienizzanti e al distanziamento. In caso di zona rossa o arancione rimangono valide le regole che erano state stabilite: questo significa che per i clienti resta l’obbligo di prendere appuntamento.

Facendo parlare direttamente il testo del verbale di accordo, siglato dall’Abi e dai segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl, Riccardo Colombani, Fisac Cgil, Nino Baseotto, Uilca, Fulvio Furlan e Unisin, Emilio Contrasto, le parti hanno ritenuto di dover integrare i precedenti accordi per favorire «la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».

Proprio per questo, alla luce delle previsioni di legge per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, Abi e i sindacati confermano, «anche con riferimento ai servizi a contatto con il pubblico, l’attenzione all’adozione di adeguate misure di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

In coerenza con lo sviluppo del programma delle riaperture, le Parti condividono che con esclusivo riferimento alle zone “bianche” e “gialle” l’accesso della clientela nelle filiali avvenga gestendo il pieno rispetto del mantenimento della distanza interpersonale, assicurando alle lavoratrici e ai lavoratori la continua disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale, adottati in base alla normativa (mascherine e gel igienizzante), con l’applicazione di tutte le misure tempo per tempo previste dai provvedimenti delle Autorità competenti». Per tutte le situazioni diverse da quella indicata resta confermato quanto Abi e i sindacati avevano previsto nel Protocollo condiviso il 28 aprile 2020 e nelle successive integrazioni.