Scuola, slittano le regole su quarantena e chiusure. Mascherine obbligatorie gratis

Saranno distribuite 11 milioni di mascherine gratuite al giorno alla totalità delle scuole per metterle a disposizione di studenti e personale. La mascherina sarà abbassata durante una interrogazione, a mensa o mentre si farà ginnastica, ma l'indicazione generale del Comitato tecnico scientifico è di usarla in classe. Devono ancora essere resi pubblici i documenti ufficiali che permetteranno ai dirigenti scolastici «di gestire nella maniera più efficace l'eventuale identificazione di soggetti, siano essi studenti o personale scolastico, che risultino essere contagiati»

Arriveranno entro ottobre 2,5 milioni di banchi monoposto, sono a disposizione altri 70 milioni per gli enti locali che dovranno cercare spazi dove fare lezione mentre le mascherine andranno indossate da tutti gli studenti, esclusi i bimbi sotto i 6 anni: di tutto questo si è discusso nei vari incontri che si sono succeduti mercoledì 19 agosto per la ripartenza della scuola. Il 14 settembre, la data fissata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per l’inizio delle lezioni a scuola resta valida, ma deve fare i conti con l’aumento dei contagi. Tanto che la riapertura della scuola potrebbe avvenire in modo diverso in alcuni territori a seconda dell'andamento dell'indice Rt: due settimane prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il 29 agosto, infatti, il Comitato tecnico scientifico si riunirà per analizzare gli indici epidemiologici con un bilancio regione per regione sulla curva dei contagi. E a quel punto si potrà valutare se in alcune specifiche zone sarà necessario continuare con la didattica a distanza, anche se l'obiettivo del Governo è sempre quello della ripresa in presenza.

Mascherine obbligatorie in classe

Sulle mascherine in classe, il Comitato tecnico scientifico è tornato invece a quella che era stata la sua prima valutazione: bambini e ragazzi sopra i sei anni dovranno usare la mascherina a scuola, in particolare negli spazi comuni. Ovviamente la mascherina sarà abbassata durante una interrogazione, a mensa o mentre si farà ginnastica, ma l'indicazione generale è di usarla e di mantenere la distanza di almeno 1 metro. «Se il docente è certo che gli studenti siano seduto e distanziati - ha spiegato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo al Corriere della Sera - ad esempio durante il compito in classe o l’interrogazione, allora potrà consentire di abbassarle. Chi si muove in classe deve indossarle, i movimenti vanno protetti». E poi ci saranno delle condizioni particolari «come ad esempio l'uso o non uso della mascherina per una ragazzo o una ragazza non udente, per un bambino con delle difficoltà neurologiche o psicologiche»

11 milioni di mascherine al giorno e 170 mila litri gel



La novità emersa è che le mascherine saranno distribuite gratis anche agli studenti e non solo a docenti e personale amministrativo e bidelli. «Distribuiremo 11 milioni di mascherine gratuite al giorno alla totalità delle scuole del paese per metterle a disposizione di studenti e personale. Distribuiremo 170 mila litri di gel igienizzante la settimana così rispondendo ai 3 requisiti di base: protezione individuale igienizzazione mani e screening: una operazione che pochi paesi hanno attuato molto onerosa» ha assicurato il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri.

La carenza di aule

Per accelerare il reperimento degli spazi necessari, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha scritto ai presidenti di Anci Antonio Decaro ed Upi Michele De Pascale per chiedere la massima collaborazione e un ulteriore sforzo per definire gli eventuali ulteriori fabbisogni per l'affitto di immobili o il noleggio e l'acquisto di strutture modulari. Ed è stato appena pubblicato, sul sito del Ministero dell'Istruzione, l'avviso pubblico (in scadenza il 26 agosto) per accedere ai 70 milioni di euro destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto per l'affitto di spazi e per l'acquisto, il noleggio o il leasing di strutture temporanee da utilizzare per le attività didattiche e per garantire il distanziamento. Gli enti locali, a quanto si apprende, potrebbero però chiedere al Miur e al governo di prolungare al 31 agosto i termini di scadenza. «Questi giorni in più - hanno spiegato alcuni amministratori locali - darebbero più tempo per esperire meglio un numero considerevole di pratiche tecnico-amministrative». Fatto sta che inizialmente una parte degli studenti potrebbe essere esclusa - alcune stime indicano circa 20mila - dalla possibilità di entrare in aula. In questi casi dirigenti scolastici ed enti locali dovranno reperire soluzioni alternative: altri locali o tensostrutture.

L’incognita dei banchi monoposto

L'altro punto forte della ripartenza nel rispetto delle norme sul distanziamento è affidato ai banchi monoposto. In giornata è stata convocata dal ministero dell'Istruzione una riunione con il commissario straordinario Domenico Arcuri, Anci, Upi e sindacati su criteri e priorità per la distribuzione dei banchi tra le diverse regioni. Arcuri ha ribadito in più occasioni, per rassicurare i presidi, che verranno consegnati, a seconda del fabbisogno, a partire da settembre ed entro ottobre (sono previste sanzioni per quelle tra le 11 imprese vincitrici del bando che dovessero sforare i tempi di consegna alle scuole). Nello specifico comincerà l'8 settembre la distribuzione dei primi banchi monoposto. I primi banchi andranno laddove c'è un margine di rischiomaggiore, ha spiegato agli enti locali e ai sindacati il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, sebbene le richieste maggiori di banchi e sedute (fino a 8 volte di più) siano arrivate da Campania e Sicilia, territori in cui il Covid ha avuto finora una più bassa incidenza rispetto al nord o all'Emilia Romagna