Banchi e sicurezza, la scuola è a rischio caos Il 30 luglio scadono i termini per le offerte del bando di fornitura. I produttori: enormi quantitativi e tempi di consegna troppo stretti rischiano di far andare deserta la gara di Andrea Gagliardi e Giovanna Mancini

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in visita all'Istituto Comprensivo Riccardo Massa a Milano (Ansa)

Il 30 luglio scadono i termini per le offerte del bando di fornitura. I produttori: enormi quantitativi e tempi di consegna troppo stretti rischiano di far andare deserta la gara

5' di lettura

Una questione di quantità, innanzitutto, ma anche di tempi. Stretti, troppo stretti. E poi di certificazioni, di responsabilità, insomma di tanta confusione su un bando – quello per fornire di nuovi banchi monoposto e sedute su ruote le scuole italiane – che a una settimana dalla sua pubblicazione non smette di far discutere le imprese che dovrebbero realizzare quei banchi.

Quantità e tempi di consegna

«Il bando è leggermente cambiato, ma non siamo ancora soddisfatti, perché rimangono in essere i due punti più critici, ovvero i quantitativi enormi e i tempi di consegna troppo stretti – afferma Gianfranco Marinelli, presidente di Assufficio, l'associazione di FederlegnoArredo che riunisce, tra i suoi associati, anche le aziende specializzate nella produzione di arredi a uso scolastico, poco più di una decina in tutto il territori nazionale –. Si tratta di piccole aziende e dato che sono tutte aziende serie, molto probabilmente il bando andrà deserto».

Sui banchi con le rotelle, i cosiddetti banchi innovativi, Marinelli pone seri dubbi sul fatto che possano rispondere ai criteri ambientali minimi (Cam) che dal gennaio 2017 sono vincolanti per qualsiasi fornitura alla pubblica amministrazione. A partire dal fatto che sono oggetti in plastica e che il 50 per cento sia plastica riciclata. «Noi vorremo semplicemente dialogare con il ministero per vedere cosa si può fare nei tempi realistici della produzione».«Non stiamo facendo inutili polemiche, come ci siamo sentiti dire dal governo – ribadisce Luca Trippetti, responsabile di Assufficio –, ma poniamo alcuni problemi oggettivi sui quali vorremmo un confronto, perché le nostre aziende sarebbero ben contente di poter partecipare al bando indetto dal commissario Arcuri, ma le condizioni poste non sono compatibili con la nostra capacità produttiva».

Che cosa prevede il bando

Il bando prevede la sottoscrizione dei contratti il 7 agosto e la consegna di tre milioni di pezzi (1,5 milioni di banchi monoposto e altrettante sedute «attrezzate di tipo innovativo») entro il 31 agosto. «Nessuna azienda italiana può farcela – osserva Stefano Bianchini, amministratore delegato della Mobilferro di Rovigo, che con 18 milioni di euro di fatturato e 120 dipendenti in tutto il gruppo (che comprende anche aziende operative nel settore dei mobili per l'ufficio) ma meno di 50 nel ramo arredi scolastici, è una della più grandi del comparto –. Noi per dimensioni siamo anche tra i pochi che potrebbero partecipare, ma in ogni caso non saremmo in grado di rispettare i termini di consegna, con il rischio di incorrere in penali e di dover pure pagare i danni».

Non parteciperà dunque alla gara, la Mobilferro, e così le altre aziende del settore. Una «missione impossibile», così la definiscono gli imprenditori: «Tre milioni di pezzi tra banchi e sedute corrisponde alla produzione di cinque anni di tutte le imprese nazionali messe assieme – fa notare Trippetti – e questo in condizioni normali. Bisogna anche considerare i tempi medi di attesa per avere i pannelli truciolari, che in seguito al lockdown sono di circa 4 mesi. Ci siamo riuniti tutti assieme e abbiamo calcolato che, al massimo, possiamo consegnare 120mila pezzi entro fine settembre, ma poi c'è anche un problema di consegna».