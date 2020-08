Banchi a scuola, il commissario Arcuri risponde al Sole: «Rispetteremo i tempi, sui contratti trasparenza nei termini di legge» Intervento del Commissario straordinario Emergenza Covid-19 dopo le domande del Sole 24Ore: i tempi di consegna saranno rispettati, trasparenza sì ma nei termini di legge di Domenico Arcuri*

Sul bando dei banchi per la scuola, le sue modalità e le tempistiche Il Sole 24 Ore ha posto tre domande al commissario Arcuri. Chi sono le aziende vincitrici? È cambiata la tipologia di fornitura prevista dalla gara? Saranno rispettati i tempi prorogati per la consegna? Ecco le risposte del commissario Arcuri.

«Per il personale delle scuole, che durante lo scorso anno ha compiuto ogni sforzo per chiudere nel miglior modo possibile un anno scolastico durissimo. Per le famiglie e per le comunità, che hanno nella scuola il riferimento funzionale allo sviluppo della conoscenza e il luogo privilegiato cui affidare la formazione dei cittadini di domani. E infine per il sistema imprenditoriale, che dalla funzione sociale della scuola trae beneficio in termini di risorse professionali e produttive e che dell’impostazione culturale della scuola è fattore determinante. Per queste ragioni tutti gli attori del nostro sistema sociale, politico e istituzionale sono chiamati in questo passaggio a offrire il proprio contributo.

Non è certo una sfida semplice: le condizioni di distanziamento sociale, di igiene e protezione personale sono tante e complesse, richiedono tempestività di forniture, disponibilità e flessibilità del personale nell’utilizzo più adeguato dei dispositivi, attenzione e responsabilità dei tanti milioni di cittadini coinvolti in tutto il Paese.

La scuola riguarda noi tutti ed è presente ovunque: le dimensioni, l’articolazione, la capillarità e la complessità del sistema scolastico, unite alla necessità di risolvere tutti i problemi in tempi brevissimi rendono questa impresa veramente difficile. Ma è la sfida più importante cui l’Italia è adesso chiamata a rispondere e a dimostrare compattezza e capacità di collaborazione.

È in questa prospettiva che colgo il significato più profondo del titolo de Il Sole 24 Ore di ieri, come esempio di quello spirito di tensione collettiva, di cui il sistema imprenditoriale è storicamente interprete, verso il raggiungimento di un risultato così importante per l’intero Paese e per il quale anche il Commissario è chiamato a fare la sua parte. Con questo spirito, infatti, alle domande hanno risposto già ieri gli articoli del vostro giornale con le loro approfondite analisi, dalle quali emerge che aver raggiunto l’obiettivo di reperire la quantità dei banchi necessari è stato un risultato molto importante per la riapertura delle scuole e per la riattivazione regolare delle nostre routine di vita quotidiana.