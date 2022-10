Banco Alimentare: «Servono sinergie per far fronte alle richieste di aiuto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sviluppare nuove sinergie tra istituzioni, mondo non profit e aziende del settore agroalimentare per far fronte all'aumento delle richieste di aiuto delle persone in povertà, a fronte di una crisi che rischia di diventare di giorno in giorno sempre più grave.

Un momento di confronto importante che interpella anche il nuovo governo: se ne è parlato mercoledì 26 ottobre a Milano al convegno The Reunion promosso dalla Fondazione Banco Alimentare e a cui partecipano il Presidente di Istat Gian Carlo Blangiardo, il Direttore Generale Politiche Internazionali e Ue del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Luigi Polizzi, il Direttore Generale Povertà e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Paolo Onelli, il Vice Presidente di Coldiretti David Granieri, il Presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, il Presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin, il Responsabile del Centro Cottura della Fondazione Fratelli San Francesco di Milano Maurizio Montana.

Cos’è Banco Alimentare

Ogni giorno Banco Alimentare è impegnato a ridurre lo spreco alimentare attraverso le relazioni con i soggetti istituzionali da un lato e quelli della filiera agroalimentare dall'altro e a sostenere in tutta Italia 7.600 strutture caritative che si occupano di favorire l'accesso al cibo a 1.750.000 persone in difficoltà, 85.000 in più solo nei primi 9 mesi del 2022. Dall'inizio dell'anno ad oggi Banco Alimentare registra però anche una diminuzione dell'8% del recupero di eccedenze dall'Industria e dalla Grande distribuzione e un calo del 30% delle donazioni economiche da aziende e privati, oltre a un aumento dei costi di gestione del 45% tra logistica, trasporti ed energia elettrica.

Collaborare per crescere

«Riteniamo che sia necessario far crescere ulteriormente la collaborazione fra gli attori in campo – afferma Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus – per rispondere in una logica di vera sussidiarietà da un lato all'aumento di richieste di aiuto da parte di singoli e famiglie e dall'altro all'aumento del costo delle materie prime e dell'energia che ha già messo in difficoltà il settore produttivo. Per questo è importante far crescere la progettualità e dare continuità al sostegno che da 33 anni forniamo alle strutture caritative con noi convenzionate. Non cerchiamo solo donazioni ma partnership nella ricerca del meglio possibile per il bene della nostra società: l'incontro di oggi è fondamentale per conoscere sempre più e meglio e quindi per poter ‘fare' sempre più e meglio».

Blangiardo (Istat): ecco chi sono i nuovi poveri

L'aumento del livello di povertà nel nostro Paese è sottolineato anche dal Presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo: «La povertà assoluta è andata crescendo nei primi vent’anni di questo secolo e soprattutto è cresciuta molto a partire dal secondo decennio. Siamo passati dal 3,3% delle famiglie e il 3,6% degli individui sotto la soglia della povertà assoluta nel 2005 alla situazione attuale, in cui questi valori sono saliti rispettivamente al 7,5% e al 9,4%. Di fatto oggi una persona su dieci si trova sotto la soglia di povertà».

Blangiardo aggiunge che le rilevazioni Istat hanno messo in luce un altro cambiamento che riguarda il profilo dei soggetti in difficoltà: «Mentre nel 2005 la differenza tra la percentuale delle famiglie e quella degli individui era minima, perché si trattava spesso di persone sole e anziane, adesso la divaricazione è più marcata perché la povertà è più diffusa in famiglie con più componenti. Questo significa che la presenza di più figli diventa un fattore penalizzante».