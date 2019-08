Banco Bpm corre in Borsa: utili sopra attese con un occhio al dividendo Il ceo Castagna presenterà entro fine anno il nuovo piano industriale e in primavera potrebbe esserci spazio per la distribuzione di utili (attesi intorno ai 500 milioni nel 2019) agli azionisti di Andrea Fontana

E' brillante in Borsa Banco Bpmche ieri sera, a mercati chiusi, ha annunciato di aver realizzato utili netti per 443 milioni nel secondo trimestre del 2019 a fronte di attese degli operatori di circa 410 milioni. Le quotazioni sono arrivate a guadagnare oltre il 5% anche se l'andamento non è ancora sufficiente a recuperare la flessione dell'ultimo mese (-13% dal 5 luglio a ieri).

Sull'utile i benefici da riorganizzazione credito consumo e npl

«Utile migliore delle attese grazie a migliore performance operativa su tutta la linea» è la sintesi di Equita Sim che osserva come proprio il margine di interesse (+1,9%) e le commissioni nette(+4,4%), che avevano rappresentato la sorpresa negativa del primo trimestre sul fronte dei ricavi, abbiamo mostrato una crescita. Il periodo è chiuso con un utile netto di periodo pari a 442,6 milioni, rispetto al risultato netto di 150,5 milioni realizzato nel primo trimestre, e al risultato hanno contribuito per 336 milioni le operazioni di riorganizzazione del credito al consumo di ProFamily e la cessione al Credito Fondiario del 70% di CF Liberty Servicing, società per gestire i crediti deteriorati. «Risultati positivi soprattutto a livello di ricavi e di capitale - aggiunge un'altra casa di investimento italiana - Con questo livello di capitale, la banca potrebbe ricominciare a distribuire dividendi».

Castagna: Pensiamo a dividendo, entro fine anno il nuovo piano

Nel corso della presentazione dei conti agli analisti infatti, il ceo del gruppo Giuseppe Castagna ha indicato una previsione di utile per azione 2019 superiori gli 0,3 euro sottolineando che l'istituto in primavera potrebbe valutare la distribuzione di un dividendo. Dopo le azioni messe in campo sul fronte del derisking, «ora siamo liberi di concentrarci sulla profittabilità a partire da «aumento dei ricavi, tenuta dei costi sotto controllo ed esplorazione delle opportunità del digitale», ha detto ieri Castagna annunciando la presentazione di un nuovo piano industriale triennale entro la fine dell'anno.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)