Banco Bpm, troppa liquidità sui conti correnti. L’obiettivo? Trasformarla in asset gestiti. Sul 2021 c’è il nodo dell’ondata di Npl ma l’istituto, grazie alla qualità degli attivi e al controllo sui crediti, dice di poter gestire la situazione di Vittorio Carlini

Proseguire sull’efficientamento operativo. Ancora: far leva sui maggiori servizi per la medio e piccola impresa. Di più: spingere affinché la grande liquidità presente (sui conti correnti e depositi a vista) possa trasformarsi in asset amministrati o gestiti. Sono tra le priorità di Banco Bpm a sostegno del business.

Il contesto della crisi

Si tratta di focus che, seppure impostati non ...