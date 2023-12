Banco Bpm sotto la lente a Piazza Affari: focus sulla remunerazione dei soci nel piano 2026

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Banco Bpm sale in Borsa (FTSE MIB) alla vigilia della presentazione del piano strategico 2023-26 prevista per domani mattina. Secondo gli analisti di Intermonte il focus sul piano che sarà presentato dal ceo Giuseppe Castagna sarà posto su 3 fattori: remunerazione degli azionisti, bancassurance e investimenti per la digitalizzazione. In occasione dei risultati al 30 settembre, il gruppo bancario aveva indicato la previsione di superare gli 1,2 miliardi di utile nel 2023 (pari a un utile per azione superiore agli 0,80 euro) e di stimare l'eps 2024 intorno agli 0,90 euro rimandando all'aggiornamento del piano per le proiezioni sui target di redditività e di remunerazione degli azionisti: Intermonte si aspetta che questa comprenda anche un buyback e un yield cumulativo per il 2023-25 di circa il 40%.

Un eventuale programma di acquisto di azioni proprie comporterebbe naturalmente, segnala la casa di investimento, un aumento automatico della partecipazione di Credit Agricole attualmente intorno al 9%. Dal rilancio della bancassurance inoltre Intermonte si aspetta che tali attività raggiungano una incidenza sui ricavi totali intorno al 4-5% rispetto all'1% attuale.Intanto venerdì sera la Bce ha diffuso i nuovi requisiti prudenziali minimi che la banca dovrà rispettare per il 2024: il livello minimo del Cet1 è indicato al 9,07%, rispetto all'8,7% del 2023. Al 30 settembre il Cet1 di Banco Bpm era del 14,33%.