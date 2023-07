Banco Bpm premiato dopo l'accordo sulla monetica con Iccrea e Fsi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sotto i riflettori Banco Bpm a Piazza Affari dopo l'accordo con Gruppo Bcc Iccrea e Fsi sulla monetica. I titoli della banca mettono a segno la migliore performance del FTSE MIB. Venerdì 14 luglio, Banco Bpm ha annunciato l'intesa per la costituzione di una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di una nuova realtà italiana e indipendente nel settore dei pagamenti digitali. In particolare, è previsto il conferimento delle attività di monetica di Banco Bpm nel veicolo PayHolding (che già controlla BCC Pay), a fronte di un corrispettivo misto per cassa e azioni. Payholding sarà controllata al 43% da Fsi e al 29% ciascuno da Banco Bpm e Iccrea. Inoltre, il conferimento delle attività prevede un corrispettivo immediato a favore di Banco Bpm di 500 milioni di euro, di cui 200 milioni rappresentati da componente cashupfront e 300 milioni in azioni Payholding. La componente massima di earnout è di ulteriori 100 milioni di euro. È poi prevista la sottoscrizione di un contratto pluriennale tra Payholding e Banco Bpm per la distribuzione dei servizi della società anche sulla rete della banca (Banco Bpmdistribuirà il catalogo d'offerta di issuing e acquiring della JV mantenendo il controllo della politica commerciale e di pricing nei confronti dei propri clienti).

Positivi i giudizi degli analisti

Come ricordano da Equita, «l'operazione, il cui closing è previsto per il primo trimestre 2024, è attesa avere un impatto positivo sul Cet 1 di Banco Bpm (14,2% pro forma al primo trimestre 2023) di circa 32 punti base (fino a 50 punti base includendo l'earn out) e garantire a Banco Bpm di preservare la componente commissionale generata dalla monetica (140 milioni di euro di ricavi netti al 2022) e poter eventualmente beneficiare dall'incremento degli utili attesi dalla JV» anche se «rimarrà da valutare il rischio di execution/migrazione legato al cambiamento del partner tecnologico». «Riteniamo che l’operazione, oltre ad avere un elevato senso strategico, aumenti la visibilità sul capitale che su base PF e includendo il Danish compromise porterebbe il Cet 1 ratio a circa il 14,5%», affermano gli analisti di Intermonte. «Crediamo che, alla luce del derisking completato in questi anni e dell’elevato livello di capitale, la banca possa indicare nel prossimo aggiornamento del business plan (quarto trimestre 2023), una politica di distribuzione del capitale più elevata (oggi payout ratio al 50%) e introdurre anche un piano di buyback. Ci attendiamo una risposta positiva del mercato alla notizia dell’accordo sul sistema dei pagamenti (+32bps Cet 1 ratio è equivalente a circa 0,15 euro per azione)», aggiungono.