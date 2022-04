Banco Bpm sale dopo il dividendo: Agricole punta alle attività assicurative

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Acquisti post cedola su Banco Bpm grazie alle indiscrezioni sulla nuova mossa di Credit Agricole che, dopo essere diventata socio di rilievo con il 9,2% del capitale, ha presentato una offerta per creare un asse nella bancaassicurazione con l'istituto milanese.

La bancaassicurazione nel mirino dei gruppi francesi



Le quotazioni di Banco Bpm scendono rispetto al prezzo di chiusura di giovedì scorso, l'ultima seduta prima della pausa pasquale, a causa dello stacco del dividendo 2021 da 0,19 euro per azione, ma al netto della cedola sono in rialzo di quasi 2 punti percentuali. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Credit Agricole ha presentato una proposta non vincolante per l'acquisto delle joint venture assicurative che mira da una parte a proteggere l'alleanza nel credito al consumo relativa ad Agos (61% Agricole, 39% Banco Bpm) e dall'altra a estendere l'asse con Banco Bpm vendendo polizze assicurative. Nei giorni scorsi anche la francese Axa si è fatta avanti per il business delle polizze di Banco Bpm.

Loading...

La strategia di Banco Bpm



Le alleanze assicurative in essere da parte della banca riguarda Bipiemme Vita con Covea, su cui Banco Bpm ha già annunciato l'esercizio della opzione call per l'acquisto dell'81%, e Vera Assicurazioni con Cattolica su cui, ricorda Equita Sim, può esercitare una medesima opzione sul 65% nella prima metà del 2023. Secondo gli stessi analisti, Banco Bpm procederà all'esercizio della call per poi valutare se creare nuove partnership o se cedere tali attività. Secondo gli analisti di Banca Imi la cessione non sarebbe la migliore soluzione anche alla luce del fatto che il piano industriale prevede di internalizzare tali attività.