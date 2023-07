Banco Bpm scatta dopo esclusiva a Fsi su monetica, Nexi esclusa da gara accusa il colpo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banco Bpm sale in un comparto bancario tonico, dopo l'annuncio dell'esclusiva in favore di Fsi sgr, Pay Holding e Bcc Pay per la potenziale partnership sulla monetica annunciata il 18 aprile. Resta indietro invece Nexi, esclusa dalla gara. Le indiscrezioni parlano di un'offerta da parte di Fsi di circa 600 milioni di euro, valutata in termini di pagamento upfront ed eventuale earnout. L’esclusiva riguarda il settore acquiring e issuing e l’operazione prevede - appunto - il pagamento di una somma cash da parte di Fsi e il possesso da parte di Banco Bpm di una quota nella jv sui pagamenti. Contestualmente è prevista la sottoscrizione di un accordo distributivo che permetterà alla banca di mantenere gli attuali proventi commissionali, pari a circa 140 mln di euro pretasse nel 2022, dice Intermonte, che sottolinea come «l’impatto positivo a capitale per Banco Bpm dipenderà dalla quota che deterrà nella jv».

Per Nexi, d'altra parte, la notizia secondo Equita ha «implicazioni marginalmente negative», mentre Intermonte si aspetta «una reazione negativa di breve per il titolo che rischia di perdere un importante partner nel mercato domestico italiano ma che sottolinea l’elevato interesse per il settore». Per Equita, gli elementi negativi sono soprattutto il fatto di non poter consolidare ulteriormente il posizionamento sul mercato domestico. Inoltre, sottolineano il fatto che «Nexi abbia un contratto di licencing con Banco Bpm per gestire in outsourcing alcune delle attività di pagamento della banca e che tale contratto rappresenti un ammontare low single digit dell'ebitda di gruppo. Tuttavia, i tempi prolungati dovrebbero diluire questi effetti negativi e Nexi «d ovrebbe essere in grado di recuperare alcuni dei merchant usciti nel tempo visto il gap di offerta commerciale e pricing rispetto alla nuova jv».

Intermonte mette in evidenza che il volume di business generato dagli accordi tra Banco Bpm e Nexi che scadono nel 2025 non sono noti. L'impatto negativo dopo il 2025 è stimabile in una perdita di circa il 2/3% dell’ebitda. Inoltre, sul mercato entrerà un nuovo concorrente aggressivo nell’M&A che potrebbe fare aumentare i prezzi dei transazioni simili. Per gli analisti, visto che Nexi mantiene accordi fino al 2025 e al momento ha dei canali con Visa e Mastercard, «è quindi possibile che riesca a mantenere/dirottare su altre banche partner una parte dell’attività anche dopo la fine degli accordi in essere con Banco Bpm, anche in funzione di una value proposition tecnologica al momento superiore a quella offerta da altri player».