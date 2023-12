Banco Bpm in testa al Ftse Mib, in nuovo piano spinta su remunerazione soci

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il balzo della remunerazione dei soci promesso dal nuovo piano 2023-2026 di Banco Bpm sostiene il titolo dell'istituto a Piazza Affari: le quotazioni della banca guidata dall'a.d. Giuseppe Castagna mettono a segno la migliore prestazione del FTSE MIB milanese. Con il nuovo piano, chiamato "A solid success story", Banco Bpm prevede di realizzare un utile cumulato nel periodo di circa 6 miliardi, con 4 miliardi destinati ai soci. Si tratta di una remunerazione «cinque volte» superiore a quella «degli ultimi 4 anni» e pari a «oltre il 50% dell’attuale capitalizzazione di mercato».

Nel 2024, in particolare, sarà introdotto l'acconto sul dividendo, con il pagamento di un dividendo complessivo da circa 1,3 miliardi, di cui 750 milioni sul bilancio 2023 (pari a un payout di oltre il 60%). Dal 2024 in poi, inoltre, «le modalità di remunerazione», tra dividendi cash e buyback azionario, «saranno definite anno per anno» e «un ulteriore incremento della remunerazione degli azionisti usando il capitale in eccesso» in caso di «pieno raggiungimento degli obiettivi di piano». «L’impegno profuso da tutte le colleghe e i colleghi ci ha permesso di raggiungere, con un anno di anticipo, risultati brillanti e di superare i target del piano 2021-2024», ha commentato Castagna, sottolineando che il nuovo piano è «costruito in una logica stand alone» e consentirà «una crescita reddituale sostenibile, accompagnata dalla creazione di valore per tutti gli stakeholder e da un importante incremento delle politiche di remunerazione in grado di premiare gli azionisti».

«Riteniamo che il piano sia coerente con la volontà di dare visibilità sulla capacità della banca di mantenere un’elevata profittabilità e remunerazione per gli azionisti anche in un orizzonte di medio termine», sottolineano gli analisti di Equita. «Da verificare - aggiungono - come Banco Bpm riuscirà a estrarre maggiore valore dalle fabbriche prodotto (assicurazione, wealth management, private banking), che riteniamo sia l’obiettivo più ambizioso del piano». Le stime di piano sono «leggermente superiori alle stime» di un'altra Sim, che indica come unici elementi "negativi" la mancata definizione precisa della composizione della remunerazione tra dividendi e buyback.