Banco Bpm, la trimestrale supera la prova del mercato anche dopo stop a piano

La sede del Banco Bpm a Milano

Banco Bpm è tra i migliori titoli del Ftse Mib dopo i conti trimestrali - diffusi nella serata del 7 maggio a mercati chiusi - che registrano un utile netto di 152 milioni, in calo del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il risultato, che include 70 milioni di nuove rettifiche su crediti performing per far fronte all'impatto della pandemia Covid-19, è stato tuttavia superiore alle attese degli analisti, pari a 110 milioni.

I ricavi crescono grazie a commissioni e risultato finanziario

I proventi operativi sono saliti dell'8,8% a 1,16 miliardi, con margine di interesse a 474 milioni (-5%) e commissioni nette a 440,6 milioni (+1,4%). Quasi triplicato il risultato netto finanziario, a 206,8 milioni. Non pesa dunque sull’andamento di Borsa l’annuncio della banca sulla necessità di stendere un nuovo piano industriale (con gli attuali target “non più attuali”) alla luce del Covid, anche se – sempre secondo quanto dichiarato dall’istituto – il percorso di remunerazione dei soci non è a rischio a meno di ulteriori sviluppi negativi dello scenario.

Utile sopra le previsioni, piano industriale da rivedere

«L’utile netto è risultato sopra le attese per effetto di 206 milioni legati al fair value sulle passività emesse, che riflettono il peggioramento degli spread nel trimestre sui bond outstanding. Al netto di questa componente l`utile netto sarebbe a break-even», osservano gli analisti di Equita (che sul titolo hanno un giudizio buy con target price a 1,9 euro), secondo i quali «a fronte di una andamento operativo leggermente migliore delle attese, è tornata ad aumentare la volatilità delle performance in termini sia di utile che di capitale». Nei prossimi mesi, aggiunge Equita, verrà presentato un nuovo piano industriale con maggior focus sul taglio dei costi, la riduzione degli sportelli e la migrazione digitale.

Castagna: Il II trimestre sarà il più impattato dal Covid

Per quanto riguarda i dividendi, ieri il gruppo ha dichiarato che «la solida posizione patrimoniale unita alla capacità di generare organicamente capitale, potrebbe consentire una remunerazione sostenibile degli azionisti salvo ulteriori peggioramenti dello scenario che, considerate l’eccezionalità e l’incertezza del contesto attuale, non possono essere esclusi»e «subordinatamente alle indicazioni che verranno fornite dalla Bce in merito alla distribuzione di dividendi successivamente al primo ottobre». Il numero uno Giuseppe Castagna ha precisato: «La nostra intenzione è quella di pagare la cedola nel 2020 ma è presto per fare commenti». Il banchiere ha sottolineato che il secondo trimestre, il più impattato dal Covid, sarà il peggiore e che spera di dare maggiori indicazioni sul futuro nel giro di un mese dopo che il piano industriale è stato di fatto sospeso.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)