Banco Desio apre la boutique finanziaria per i grandi capitali

Il centro finanziario wealth banker, inaugurato a Genova a fine novembre, il primo in Liguria e anche il primo in Italia dedicato ai clienti con un patrimonio superiore ai 500 mila euro, è un nuovo segnale dell’interesse di Banco Desio per il territorio ligure.

La banca lombarda, che lo scorso febbraio aveva acquisito 40 filiali ex Carige da Bper, e oggi conta su una rete distributiva di 280 filiali, di cui 24 in Liguria, nel piano industriale 2024-2026 individua, fra i filoni di crescita, l’espansione nel mondo del wealth management, la gestione dei grandi patrimoni, con l’obiettivo di arrivare ad asset complessivi superiori ai 10 miliardi di euro di raccolta a fine piano.

«Genova e la Liguria sono un territorio importante per lo sviluppo del Banco Desio. La scelta dell’acquisto delle filiali dal gruppo Bper evidenzia la volontà di aumentare la nostra presenza proseguendo il percorso di investimento intrapreso. Ci sono obiettivi di ulteriore crescita in Liguria nel segmento del wealth management, da raggiungere anche attraverso la ricerca e selezione di nuovi professionisti del settore», spiega Marcello Marra, responsabile direzione Wealth management di Banco Desio.

Il nuovo centro finanziario di Genova, cui seguiranno altri in Italia, punta a rafforzare la clientela sul territorio con otto consulenti wealth banker, che lavoreranno in sinergia con la banca commerciale per soddisfare le esigenze dei clienti. «Qui partiamo da una solida base con l’obiettivo di aumentare le masse amministrate», aggiunge Stefano Quaini, responsabile area Wealth banker di Banco Desio.

Uno sbarco in forze che aumenta la concorrenza con gli altri istituti bancari presenti in città che hanno un’offerta sullo stesso segmento. «Siamo una banca che si posiziona come una “boutique finanziaria”- sottolinea Marra - con un approccio orientato al cliente, in una logica di consulenza olistica, non solo finanziaria dunque, ma che considera gli asset complessivi, come quelli immobiliari, e assiste il cliente in tutte le sue fasi di vita come ad esempio nel delicato percorso di pianificazione successoria o nella gestione delle particolari tematiche legate al cliente imprenditore (ad esempio rivisitazione della governance aziendale). Il nostro obiettivo non è di confrontarci ad un singolo player, ma, grazie alla nostra solidità, di confrontarci con l’intero mercato».