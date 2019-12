Banco Desio, piano strategico su digitale e risparmio gestito Siglato un accordo con Boston Consulting per il nuovo programma. Il presidente Lado: siamo un istituto a trazione familiare e prudente ora dobbiamo rinnovarci di Luca Davi

Una veduta della sede di Milano di Banco Desio

L’anima rimane quella di una banca vicina al territorio e legata a una clientela tradizionale fatta da privati e Pmi. Ma a centodieci anni esatti dalla sua nascita, Banco Desio gioca la carta del rinnovamento. E abbraccia la sfida digitale, mettendo in pista un nuovo piano industriale che è destinato a trasformare in profondità il modello di servizio, pur mantenendo l’identità di fondo. «Dobbiamo cambiare pelle - dice senza mezzi termini il presidente della banca brianzola, Stefano Lado -. Abbiamo davanti un percorso di rinnovamento necessario per tenere il passo con le sfide del mercato e dei cambiamenti in atto».

Nata come Cassa rurale nel 1909, oggi Banco Desio è una delle poche realtà bancarie italiane quotate a far capo a gruppi familiari, ovvero i Gavazzi e i Lado, che controllano il gruppo al 72,56% in gran parte tramite la holding Brianza Unione. «Siamo una banca a trazione familiare - sottolinea Lado -, un istituto che ha sempre agito con prudenza ed è sempre rimasto agganciato alla sua tradizione». Questo approccio conservativo ha consentito di affrontare senza affanni una fase complicata per il settore come quella recente, pur senza ricorrere ad aumenti di capitale e anzi trovando la forza per fare un’acquisizione nel 2014, l'allora commissariata Banca Popolare di Spoleto.

«Ora però guardiamo alla nuova fase, dal 2020 al 2023, consapevoli che dobbiamo prendere in mano la sfida della digitalizzazione - evidenzia Lado -. Anche perchè «in prospettiva non avrà più senso dire “quante filiali ha una banca”, ma è importante vedere il numero dei clienti in una filiale e la loro redditività». La strategia operativa per il cambiamento è chiara nella testa dei vertici rappresentati, oltre che da Lado, anche dal direttore generale Angelo Antoniazzi. «Siamo una banca fortemente radicata nel territorio con le nostre filiali, ma questo non significa ignorare l’evoluzione tecnologica che sta sempre più coinvolgendo il nostro settore». «Nel nostro caso sarà opportuna una riconversione dei ruoli di alcuni dipendenti, dovremo spostare il baricentro della raccolta verso il gestito, aumentare l’offerta di consulenza magari attraverso anche collaborazione con le Fintech» spiega Lado.

Il nuovo piano industriale

L’incarico dato a Boston Consulting è appena partito e i lavori sono in corso. Servirà attendere fino ad aprile 2020 per avere il quadro più completo. Realistico che il cantiere serva ad accendere il radar su una serie di segmenti ad alta redditività, a partire da quello della bancassicurazione, su cui la banca intende crescere. Ma anche «sull’intero comparto del risparmio gestito nelle sue componenti di servizio private, affluent» dove la banca punta a svilupparsi in linea con altri competitor. L’impegno, spiega il banchiere, è concentrato anche nella direzione del rafforzamento del credito al settore agrario e nell’area della cessione del quinto, segmento che si prospetta più interessante per le banche complice la riduzione dell’assorbimento di capitale regolamentare e dove la banca già opera con la controllata Fides. Inoltre l’istituto lombardo vuole accelerare sul fronte del factoring, così da aiutare a migliorare la gestione del circolante delle imprese clienti.

Il cambio di passo ovviamente non potrà non interessare la struttura della banca e le risorse umane, oltre 2.200 dipendenti, che rimangono un valore riconosciuto dalla clientela ma su cui deve necessariamente innestarsi «un ringiovanimento e devono essere introdotte nuove competenze» aggiunge Lado.